Zpěvačka zůstala raději v Praze. Super.cz

„Zůstala jsem v Praze, neodjela jsem za rodiči na Slovensko, protože jsem je samozřejmě nechtěla ohrozit na zdraví,“ prozradila Betka pro Super.cz s tím, že to pro ni není úplně jednoduché.

„Je to náročné, pro mě určitě, pro nás pro všechny. Já teda nejvíce trénuji trpělivost, protože vstávat každé ráno s tím, že nemáte cíl, to víme všichni, že je těžké,“ řekla zpěvačka.

Své dny se snaží vyplnit nejrůznějšími aktivitami. „Učím se vařit, to jsem nikdy nedělala, takže doufám, že se to naučím. Čtu knihy, cvičím. Prostě dělám všechno, co dneska všichni doma dělají a myslím si, že je to hrozně důležité, abychom nezůstali v depresi,“ dodala s úsměvem Bartošová, která se už nejvíce těší na divadelní prkna a na své fanoušky.

„A věřím, že se brzy uvidíme v divadle, mě nejnověji čeká premiéra muzikálu Kat Mydlář, kde se po 9 letech vracím do role Dorotky. Doufám, že to bude brzy, že se zase uvidíme v divadle a popovídáme si. Těším se na vás,“ dodala zpěvačka. ■