Aplikovala na něj výcvik pro psa: Hana Mašlíková má tip, jak donutit malé dítě nosit roušku

Hana Mašlíková s rodinou Foto: Instagram H. Mašlíkové

Moderátorka Hana Mašlíková (37) měla co dělat, aby svého syna Andreaska přesvědčila, aby nosil roušku. Tedy ne že by ji odmítal nosit, ale přeci jen to chtělo, aby roušku venku vydržel mít na puse déle než pět minut.