Eva Perkauѕová je v plavkách kočka. Foto: Super.cz/Instagram E. Perkauѕové

Eva patří k velkým milovnicím moře a sluníčka. Z dovolených ostatně fanouškům posílá hřejivé pozdravy v plavkách.

Teď má kráska na dlouhou dobu smůlu, ale vy si její sexy fotky v plavkách můžete připomenout v naší galerii.

A jak narozeniny Perkausová oslaví? „Neplánuju žádnou oslavu. Opatření, která nastala, přijímám s pokorou a je třeba je respektovat. Maximálně natočím krátké narozeninové video pro fanoušky a pro pobavení,“ nechala se slyšet moderátorka, která aspoň zavzpomínala na svou nejkurióznější narozeninovou oslavu.

Eva Perkausová si vyzkoušela wakesurfing.

Instagram E. Perkausové

„Nejpřekvapivější narozeninovou oslavu jsem měla v den, kdy jsem ve skutečnosti narozeniny ani neměla. Přátelé sdělili v restauraci personálu, že mám narozeniny, zda mi nemohou připravit dort s prskavkou. Všichni přítomni v restauraci mi chodili přát a já byla rudá až za ušima,“ vzpomínala Perkausová, jež jinak narozeniny slaví klasicky s rodinou a přáteli.

A jaký narozeninový dárek jí udělal největší radost? „Je to už déle, bylo mi zhruba 10 let. Když jsem byla malá, přála jsem si křečka. Jednoho dne jsem od staršího bráchy tento „dárek“ obdržela. Jenže křeček se mi zdál nějaký tlustý a následující den se zjistilo, že to byla těhotná samička. Takže najednou jsme doma měli křečků asi deset,“ smála se moderátorka. ■