Klára Vavrušková Foto: archiv K. Vavruškové

Klára jako modelka je kvůli karanténě nyní bez práce. Přišla o focení i přehlídky. Ve volném čase se proto rozhodla pomoci potřebným. "Šijeme s mamkou a babičkou pro seniory a nemocné u nás v Kostelci. Ušily jsme asi padesát roušek. Odevzdala jsem je u nás na Městském úřadě, kteří to odevzdají potřebným. Ví přesně, kde jsou třeba. Zítra jdu s druhou částí," řekla Super.cz Klára.

Přiznává, že šití není její silná stránka. "Na stroji šila hlavně babička, které to jde od ruky. My s mamkou jsme zažehlovaly, dělaly záhyby, špendlily. Já bych to šila ještě měsíc," dodala s úsměvem třetí nejkrásnější dívka planety Země s tím, že v Kostelci se řada lidí snaží pomáhat seniorům.

"Máme dobročinnou organizaci Kostelec si pomáhá, kde jsem zapsaná. Dobrovolníci chodí seniorům nakoupit, dodávají roušky. Je to moc hezký. Jsem moc ráda, že tady držíme pospolu," uzavřela. ■