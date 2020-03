Výstřední influencerka měla na hlavě už všechny barvy duhy. Jen stěží ji potkáte nenamalovanou

Kateřina Koki Mlejnková nedokáže jít s davem. Super.cz

Pokud by kolem vás prošla, nejspíš by neunikla vaší pozornosti. Influencerka a profesionální vizážistka Kateřina Koki Mlejnková bývá většinou tou nejvýraznější bytostí v místnosti. Kromě líčení poutá pozornost také svou výraznou barvou vlasů.

Existuje odstín, který by v životě neměla? „Myslím, že ne. Dlouho jsem nechtěla modrou nebo zelenou a nakonec jsem je měla všechny,“ svěřila se nám blogerka, která aktuálně připomíná díky svým vlasům rusalku.

Jen málokdy se drží Koki při zemi. „Občas to udělám a vsadím na naturální vzhled. Tím, že je to u mě výjimka, tak je to pro mě vlastně netradiční.“ Zajímalo nás, jaký vzhled preferují muži v jejím životě. Chtějí ji takto výraznou, nebo dávají přednost přirozenosti? „Je pravda, že mi říkají, že jsem nejhezčí nenamalovaná. Já ale spíš potkávám chlapy, kteří vnímají výrazný make-up jako vyjádření sama sebe a doplněk stylu,“ vysvětluje.

Jsem hrozně šťastná. Vždycky jsem to chtěla a jsem ráda, že můj koníček je zároveň to, čím se živím,“ usmívá se Kateřina Koki Mlejnková. ■