Práci a rodičovství neplete dohromady: Tomešová by své syny nikdy nenechala čekat v divadelní šatně

Když ji organizátoři zvou na nějakou společenskou akci, ve většině případů počítají s tím, že Michaela Tomešová (28) dorazí v doprovodu svých dvou synů Kristiána a Jonáše. „Když někam jdu, tak chci, aby se jednalo o akce, kde jsou děti vítané. Pravdou je, že jsem party život opustila. Nechci chodit někam do společnosti na úkor svých dětí. Když už někam jdu, tak se to snažím skloubit s mateřstvím,“ vysvětlila nám svůj postoj muzikálová herečka.

O syny, kteří se narodili krátce po sobě, herečka pečuje společně s manželem Romanem Tomešem. Když mají ale oba muzikáloví herci představení, vypomáhá kamarádka. Ta se o kluky starala i na večírku, který probíhal před karanténou a byl pořádaný u příležitosti představení nového polaroidního fotoaparátu. „Patří do okruhu mých nejbližších, kteří se o děti nejčastěji starají, kromě babiček. Kluci s ní mají skvělý vztah a vždycky, když jdu s dětmi do společnosti, tak si ji ráda vezmu s sebou,“ vysvětluje.

Tomešová pravidelně hraje v několika představeních. V divadelní šatně by je ale nikdy nenechala čekat. „Stalo se to maximálně v případech, kdy jsme se střídali s manželem v divadle. Děti by se v divadle nudily. Rodičovství a práci odděluji. V divadle se chci stoprocentně věnovat práci a doma zase dětem. Tyhle věci nerada kloubím,“ říká rezolutně Michaela Tomešová. ■