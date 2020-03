Nepřijde o svou pověstnou vyřídilku? Jadrná rapperka známá z Hlasu začala kvůli rovnátkům šišlat

Sharlota Frantinová má rovnátka. Super.cz

„Dva dny jsem nemohla spát. Hrozně jsem se toho bála, protože nemám ráda nové věci,“ svěřila se nám se špatnou artikulací Sharlota a dále dodala: „Rovnátka pro mě znamenají maximální nekomfort. Co se dá ale dělat. Čím dřív je nasadím, tím dříve je sundám.“

Nekomplikoval hudebnici její nový doplněk právě probíhající přípravy její nové desky? „Veškeré věci už mám nahrané, to není problém. Spíš je to o tom, že se snažím s rovnátky mluvit, chci, aby to bylo účinné,“ říká rappová princezna, kterou jste v televizi nejspíš zaznamenali jako moderátorku zákulisního pořadu show The Voice Česko Slovensko.

K úpravě chrupu neměla Sharlota ani tak estetické důvody, jako spíš zdravotní. „O úpravu chrupu jsem nestála, ale doporučil mi to můj zubař, který mě varoval, že bych si mohla spodní zuby okousat těmi horními. Doporučil mi to, abych s tím za deset let neměla problémy,“ vysvětluje Sharlota Frantinová. ■