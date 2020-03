Petr Vágner poslal pozdrav z karantény. Super.cz

Před pár dny se Petr Vágner (42) díky velkému štěstí vrátil z americké Floridy. Přestože to nejdříve vypadalo beznadějně, nakonec se mu podařilo vrátit domů. Kvůli rodině šel okamžitě po návratu do karantény. Tu tráví moderátor Top Staru na chalupě, odkud nám poslal video a ukázal, jak to sám v izolaci zvládá.