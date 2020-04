Soutěžící z MasterChefa pořádně vytočí Radka Kašpárka: Kdyby mi tohle udělal kuchař v práci, tak ho seřežu

Tohle bylo pro porotce Radka Kašpárka příliš. Video: TV Nova

V soukromém živote se Pavel živí jako muzikant. V soutěži je jeho poznávacím znamením košile s motýlkem, které nosí neustále. Pavel se nestydí nahlas vyjádřit nesouhlas a obhajovat vlastní názory, co se pokrmů a vaření týká, čímž v minulosti u poroty nejednou narazil. Nyní si naběhl u Radka Kašpárka.

V kuchařské výzvě se Pavel stane kapitánem jednoho ze dvou týmů, které soutěží v nejrychlejší přípravě masa. Pavel ale jeden kus čerstvého masa vyhodí do koše, což porotci pochopitelně nevidí rádi. Dokonce dostanou pocit, že to kapitán udělal úmyslně, aby svému týmu pomohl vyhrát. Když nekompromisní Radek Kašpárek vytahuje kus čerstvé suroviny z koše, Pavel překvapuje svou reakcí: „Tohle tam nechci dávat do toho burgeru.“ To ale pro porotce nebyl vhodný argument. „Tohle kdyby mi udělal kuchař v práci, tak ho normálně seřežu,“ běsní Radek Kašpárek.

„Prostě na mě vysolili, že jsem podváděl, ale já jsem nechtěl podvádět. To nebyl podvod, to bylo se záměrem vyhozené. Já to vím,“ obhajuje svůj čin Pája.

Podívejte se, jak soutěžící porotce nemile překvapil. ■