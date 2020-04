Lucie Šafářová (vpravo) na snímku z dětství Foto: Instagram L. Šafářové

Teď jezdí venku s kočárkem se svou dcerkou Leontýnkou, kterou má s hokejistou Tomášem Plekancem (37). V koronavirových časech na sebe mají jako rodinka mnohem víc času. A často vyráží na procházky do přírody. Šafářová se stejně jako řada jiných lidí nad koronavirovou krizí zamyslela.

„Každý jsme teď doma sami, a přitom jsme spolu víc než kdy jindy! Často selháváme, protože nefungujeme jako celek. Ničíme si naši planetu, znečišťujeme a pustošíme a pak se divíme, co nám to vrací a proč. Teď nás něco, co ani nevidíme, zastavilo a máme čas se zamyslet. Co je vlastně důležité? Můžeme to zastavit, jen když budeme fungovat jako celek. Zvládneme to? Uvědomíme si, že to je třeba i jinde potom? Co myslíte? Děkuji všem, co pomáhají,“ nechala se na Instagramu slyšet někdejší úspěšná tenistka. ■