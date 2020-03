Chloë Sevigny Profimedia.cz

Chloë Sevigny (45) to má už opravdu za pár. Termín porodu svého prvního dítěte má v dubnu a na Instagramu se pochlubila pořádným pupkem. Nechala se zvěčnit v tričku a se závojem a nastávajícím maminkám z řad svých sledujících popřála hlavně klid.

„Doufám, že rodiny, které očekávají přírůstek v období pandemie, najdou trochu klidu,“ napsala k fotkám. Chloë potvrdila těhotenství v lednu a od té doby se fanouškům chlubí fotkami rostoucího bříška.

Časopisu People se také svěřila, jak těhotenství zvládá: „Cítím se dobře, jen mám dilema s botami. Otekla mi chodidla, takže se do žádných nevejdu.“

Kromě toho prozradila, co pro ni byla nejtěžší část těhotenství. „Ráda žertuji, že je to trávit čas s mými přáteli, když jsou opilí. Většinou jsem taky přiopilá, ale když teď nemůžu, je to největší oběť,“ vtipkovala budoucí maminka. ■