Hvězda Instagramu A.N.D.U.L.A ukázala rok po porodu tělo v plavkách! Takovou postavu nemají ani některé fitnessky

A.N.D.U.L.A

Aneta slíbila sexy taneček, když počet jejích sledujících dosáhne dvou set tisíc. A od té doby se bála, kdy chvíle přijde. "Předem se omlouvám, kdyby moje vystoupení někoho urazilo, to nebyl záměr ani úmysl. Vložila jsem do videa obě svoje osobnosti, omlouváme se obě. Díky za to, že jste tady, že jste ve většině stejně jebnutí jako já," napsala k videu Aneta Chovanová alias A.N.D.U.L.A.

"Pro mě, obyčejnou holku z Plzně s dítětem, psem a dvěma bradama je tohle vážně terno. Je pěkný vědět, že i žena z lidu může být vyslyšená," dodala k počtu fanoušků.

Aneta ukázala ve videu štíhlou, a především vymakanou postavu plnou svalů. Rok po porodu nemá gram tuku navíc. ■