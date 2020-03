Takhle to dopadá, když dítěti půjčíte telefon: Kvůli sdílenému snímku fanoušci zahrnuli modelku gratulacemi

Behati Prinsloo s manželem Adamem Levinem Profimedia.cz

Tuto fotku považovali fanoušci za snímek z ultrazvuku.

„Lidi. Není to snímek z ultrazvuku, lol. Dusty nějak ukořistila můj telefon a sdílela tuhle fotku, co jsem měla uloženou. Napadlo mě, že je docela cool, tak jsem ji tam nechala,“ uvedla modelka na pravou míru. „Všichni mi teď gratulují k těhotenství, přitom je to jenom detail mých tepláků,“ doplnila pro pobavení.

Prinsloo má se zpěvákem Maroon 5 dcery Dusty (3) a Gio (2). S jihoafrickou kráskou se frontman oženil v roce 2014, po dvou letech vztahu. Behati proslula jako andílek ze stáje Victoria´s Secret. S předváděním prádla si dala pauzu v letech 2016-2017, na molo se pak vrátila následující sezónu, a to jen několik měsíců po porodu druhé dcery. ■