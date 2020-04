Rita Ora Profimedia.cz

Aby předešla rozebírání toho, že se někde vystavuje ve wellness centru, nechala na fotce i datum jejího pořízení. Na té se usmívá v oranžových bikinách, které jí tentokrát sedí a nevylézají jí prsa spodem, jak jsme u ní zvyklí. K fotce připsala „Moje chodidla vypadají obrovsky! To byly šťastné dny!“

Zpěvačka před nedávnem vydala píseň How To Be Lonely, kterou jí věnoval skotský zpěvák Lewis Capaldi, jemuž se zdálo, že se pro něj nehodí a Rita ji nazpívá lépe.

Názor si můžete udělat sami, tady je ukázka z nového singlu