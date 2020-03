Monika Štiková zdraví se svým kolouškem z Německa, kde roušku nosit nemusejí: Za fotku to pořádně slízla!

Monika Štiková a její koloušek roušky v Německu nosit nemusejí. Foto: instagram Moniky Štikové

V posledních pár dnech postovala Monika Štiková (47) na sociálních sítích dvě venkovní fotografie se svým milým, hokejistou Petrem Biniasem. Na rozdíl od Čechů, kteří se na fotkách, pokud nejsou doma, objevují pouze v roušce, zamilovaný pár žádnou nemá. "V Německu to přikázané není," vysvětluje u fotky, kde si vyrazili na hory.

Od svých sledujících to ale pěkně schytala. "S rouškou by to bylo lepší," nabádají ji. "Ty bacily jsou i na horách, protože jsou tací jako vy, proto je už i v tom vašem Německu tolik nakažených," pokračuje další sledující.

"My nakázanou roušku v Německu nemáme, každý dle svého uvážení!" podpořila ji jedna z dam, která v této zemi též žije. "Tady to nikdo nenosí," durdila se i Monika. "Přesně, pak si ale nestěžujte a nelezte sem, kde tady všichni proti tomu bojujem," dostala odpověď.

"No, mám sestřenku v Německu, máte tam už 25 000 nakažených, ven se má chodit co nejméně a jen pro nejnutnější, maximálně ve skupině tří lidí a pokuty jsou tam dost velké. Tak šup ušít roušku aspoň na nákup a držte se," zněla jedna ze smířlivějších reakcí. ■