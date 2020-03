Těhotná Leichtová nechce rodit bez svého partnera: Zákaz otců u porodu nerespektuji

Kristýnu netěší představa, že by měla rodit bez přítomnosti partnera Vojtěcha. Michaela Feuereislová

„Zákaz otce, doprovodu, u porodu nechápu a nerespektuji v jeho paušálnosti. Chápu rizika a nutnost ochrany zdravotníků. Nechápu ovšem, proč nemůže být u porodu zdravý doprovod? Co udělat nejprve testy, a pak zakazovat?“ pokládala si řečnickou otázku herečka, která se nehodlá smířit s tím, že v době pandemie panují zcela jiné podmínky.

„Proč, je-li matka nakažená, tzn. nakažen bude nejspíš i otec, nemůže být za přítomných hygienických opatření, oporou svojí ženě? Není to věc, kterou si v hlavě lusknutím prstu přenastavíte. Na porod se připravujete devět měsíců. Porod není maturitní zkouška. Je to životní milník, pro matku, pro dítě i otce,“ znělo dále v jejím dlouhém vyjádření na sociální síti Instagram.

Hvězda seriálů Comeback, či Ohnivý kuře si myslí, že se jedná o návrat do minulosti. „Dřív se to sfouklo hrc prc, bez zbytečných keců - hlavně nám tu maminko nekřičte. Ale tak to bylo dřív! Nechceme se přece vracet do středověku! V není době si můžeme dovolit i ten luxus porod prožít, ne ho jen přežít. A řeknu vám, prožitý porod je ten nejkrásnější zážitek na světě,“ napsala.

Leichtová se obává, že nepřítomnost otce na sále bude mít negativní vliv na průběh samotného porodu. „Můžeme porodit vědomé klidné dítě, ne řvoucí uzlíček neštěstí. Můžeme porodit hladce, rychle a bez poranění. Ovšem to se většinou podaří jenom, pokud se matka cítí v bezpečí. A tahle situace a tenhle zákaz to absolutně nepodporuje,“ dodává herečka, která upozorňuje na petici o vpuštění otců zpět do porodnice. ■