Olga Lounová děkuje lidem bojujícím s koronavirem v první linii. Klip k písni natočila ve vylidněné Praze

Olga a Reago natočili klip k písni Nesmíš to vzdát. Video: RaegoTV

Většina umělců v době pandemie nemá šanci vystupovat před svými fanoušky, to ale neznamená, že by přestala tvořit. Celá řada zpěváků a zpěvaček se snaží povzbudit své fanoušky v náročném období svými písněmi. K nošení roušek nabádá ve svých klipech Mirai s Nikol Štíbrovou, Voxel, Xindl X, Kapitán Demo či dcera Marty Jandové Maruška.

Se svou troškou do mlýna přichází také Olga Lounová (39). Zpěvačka společně s rapperem, zpěvákem, hercem a moderátorem Reagem Kšandykidem, občanským jménem Ladislav Pham, natočili píseň s názvem Nesmíš to vzdát, ke které dvojice následně natočila klip ve vylidněném centru Prahy.

Píseň pojala jako poděkování lidem bojujícím s koronavirem v první linii. „Tohle je takové naše poděkování všem složkám, které se starají o to, abychom se co nejrychleji dostali z krize. Tahle píseň je pro všechny doktory, sestřičky, pošťáky, prodavače, policisty, hasiče, řidiče, jídelny, sociální pracovníky, novináře, kuchaře, skladníky, stavaře, všechny, co stále pracují, pumpaře, vojáky, piloty. A taky pro vás všechny, co jste zůstali doma,“ komentovala nově uvedený klip zpěvačka a dále dodala: „Nic nezlomí nás!“ ■