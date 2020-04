Petr Říbal s přítelkyní Míšou Hávovou Foto: archiv P. Říbala

"Maturáků bylo hodně, ale naštěstí je u konce sezóna. Všechno je zrušené, máme karanténu. O práci jsem přišel, do konce března a na začátku března byly firemní akce, ještě nějaké maturáky, to je samozřejmě zrušené. Samozřejmě ty částky, o které přicházíme my moderátoři, budou v řádech statisíců. Uvidíme, jak dlouho to bude pokračovat. Beru to tak, že o peníze nepřicházím, jen je nevydělávám. Rezervu mám, my to vydržíme. V rádiu moderuju dál," řekl Super.cz Říbal.

O práci nepřichází jeho partnerka, bývalá finalistka České Miss Míša Hávová. "Míša pracuje dál pro Českou Miss, pro kterou dělá produkci a sociální média. Nějaké změny byly i pro ní. Musely se rušit castingy na soutěž o nejkrásnější maminku Česká Missis, na kterých pracovala," dodal Říbal. ■