Tvrdá dieta kvůli bakterii v žaludku! Česká Miss Lea Šteflíčková zhubla za krátkou dobu tři kila

Lea Šteflíčková Super.cz

Česká Miss 2018 Lea Šteflíčková (21) je bez práce. Modelkám zrušili pochopitelně všechny castingy a přehlídky. Lea tak sedí doma a modlí se, aby se situace s koronavirem co nejdříve zlepšila, a ona tak mohla znovu začít vydělávat.

"Zrušili mi přehlídky, jsem bez práce. Je to těžký. Nájem musíme platit všichni. Doufejme, že se situace kolem koronaviru co nejdříve zlepší, čísla začnou klesat a vše se zase vrátí do normálních kolejí," říká Lea.

Zavřená jsou i fitness centra, kde modelky tráví hodně času. "Začala jsem cvičit doma, jinak to nejde. Stravu taky dodržuju. Měla jsem problémy se žaludkem, mám dietu, kterou bych měla dodržovat," prozrazuje.

"Našli mi bacil, bakterii v žaludku. Byla jsem na dalších vyšetřeních. Uvidíme, jak se to bude lepšit. Vysadila jsem mléčné výrobky, nesmím tolik maso, pečivo, sladké," upřesňuje Lea, která v poslední době zhubla.

"Mám dole asi tři kila. Už víc ale hubnout nechci. Cítím se dobře," dodala. ■