Občas to se svou postavou nemá jednoduché: Takhle se Kim Kardashian snažila narvat křivky do nepoddajného latexu

Kim Kardashian měla potíže při oblékání latexového modelu. Profimedia.cz

Diváci pořadu Keeping Up With The Kardashians byli svědky toho, jak se Kim souká do nepoddajného modelu z dílny Balmain. Problémy měla hlavně s dolním dílem. A když latex konečně obepnul její křivky, neubránila se upřímné reakci: „Do p*dele, moje kůže bolí.“

Její starší sestra Kourtney (40) oblékla model ze stejného materiálu, a i ona měla při oblékání problémy. A to má výrazně drobnější postavu než Kim. „Jak v tom půjdeme na záchod?“ dožadovala se Kourtney odpovědi v ukázce nejnovějšího dílu oblíbené americké show.

V modelech se slavné sestry objevily na několika akcích v rámci fashion weeku, včetně bohoslužby Kanyeho Westa nebo přehlídky Balenciaga. Kim dokonce vystřídala tři různé verze outfitu. Dost možná jí tedy převlékání zabralo víc času než pózování fotografům. ■