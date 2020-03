Jitka Čvančarová a její sexy výstřihy Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Herminapress

Obzvlášť, když nechá vyniknout své velké vnady v odvážném výstřihu. Když už Jitka svolí a oblékne se do sexy šatů, pokaždé je na co se dívat. A své o tom ví i režiséři, kteří ji často obsazují do rolí vyzývavých žen.

Takto Jitka Čvančarová před lety zářila s obřím výstřihem na karlovarském filmovém festivalu.

Super.cz

Tak jako například v seriálech Most! a Černé vdovy. Několikrát Jitka upoutala pozornost také na karlovarském filmovém festivalu, kde byla na červeném koberci k nepřehlédnutí. Sexy výstřihy sympatické herečky a oslavenkyně si připomeňte v galerii. ■