Sám je nakažený koronavirem, přesto motivuje fanoušky: Tohle jim vzkázal nemocný Tom Hanks z karantény

Tom Hanks s manželkou Ritou Wilson Profimedia.cz

Je to dva týdny, co se u Toma Hankse (63) a jeho manželky Rity Wilson (63) objevily první příznaky koronaviru. Krátce nato se u nich virus prokázal a pár od té doby zůstává v karanténě a pravidelně o svém stavu informuje fanoušky prostřednictvím sociálních sítí.

Poté, co se vrátili z nemocnice, ozval se herec fanouškům s tím, že se jim daří mnohem lépe, jen se oba rychle unaví. A protože dobrých zpráv není nikdy dost, ohlásil se herec znovu. „Ahoj, kamarádi, po dvou týdnech od prvních symptomů se cítíme mnohem lépe,“ napsal Hanks na Twitter.

„Karanténa funguje následovně: Nikoho nenakazíte a nikdo nenakazí vás. To dává smysl, ne? Chvilku to potrvá, ale když se budeme starat jeden o druhého, pomáhat, kde je to potřeba, a vzdáme se trochy pohodlí, tak i tohle přejde. To zvládneme,“ vzkázal věčně pozitivní držitel Oscara.

Hanks s Wilson se nakazili v Austrálii, kde herec natáčel snímek o životě Elvise Presleyho. Tam také pár zůstává v karanténě a pod bedlivým dohledem lékařů. ■