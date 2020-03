Obdařená Charlotte Štiková se opřela do matky Moniky: Odstřihla ji, protože si dělala zálusk na jejího kluka!

Charlotte už dva roky nekomunikuje se svou maminkou. Michaela Feuereislová

Nejmladší z rodu Štikových, blondýnka Charlotte (23), už více než dva roky nekomunikuje se svou matkou Monikou (47). To platí i o její starší sestře Ornelle (27), která co nevidět porodí svého druhého potomka . Přestože obě se svou matkou zpřetrhaly veškerý kontakt, mezi sebou vychází sestry velmi dobře.

Charlotte vyzvala o víkendu své fanoušky na sociálních sítích, aby se jí na cokoliv zeptali, a s radostí odpovídala na nejrůznější otázky. Mezi nimi byla pochopitelně i ta, proč se nebaví s maminkou a co vedlo k rozkmotření celé rodiny. Charlotte svou odpovědí překvapila. Údajně měla Monika až moc blízko k jejímu partnerovi Ifkovi.

„Jednou si šla k němu lehnout k nám do postele, když jsem tam nebyla (všichni tušíte proč). Myslela si, že mi Ifko nic neřekne, samozřejmě mi všechno hned řekl,“ šokuje Charlotte svou odpovědí. Ke všemu mělo údajně dojít v průběhu natáčení reality show Štiky, která mapovala dění v domácnosti Štikových. „Co nejdřív jsme se odstěhovali. Ještě v průběhu natáčení za ním lezla, ať je s ní, že se o něj postará. Je to od ní odporný, ale nebyla to jediná věc, proč se nebavíme,“ vysvětluje vyvinutá blondýnka.

Na paškál si vzala i snoubence své matky, o 24 let mladšího hokejistu Petra, za kterým se Monika odstěhovala do Německa. „Bohužel jsem ho poznala a je to strašně drzej člověk. Nejvíc mě dostává, jak vždycky řídil mámino auto, je to chudák. Kdyby si našla normálního chlapa, neřekla bych ani slovo,“ hodnotí svého budoucího otčíma Charlotte. ■