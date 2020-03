Takhle tráví karanténu Miss Kovandová: S holým zadkem se válí po svém hokejistovi

Modelka si to doma užívá. Foto: instagram L.Kovandové

Lucie Kovandová

„Domácí pohoda na prvním místě,“ napsala si modelka ke snímku se svou láskou. Na fotce leží na svém příteli, který hraje hry a má na sobě pouze triko a krajkové kalhotky, díky kterým dává na odiv takřka celé své pozadí.

Lucie Kovandová je spokojená po boku hokejisty Petra Holíka.

Kovandová je sice stejně jako mnoho dalších lidí doma zavřená, ale karanténu se snaží trávit s úsměvem. „Úsměv a pozitivní nálada, to je to, co teď potřebujeme. A když je takové počasí, jde to přeci jen lépe,“ svěřila se Lucie. A když zrovna netráví den v objetí se svým partnerem, tak se vyhřívá na terase na sluníčku. ■