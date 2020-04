Miss Kotková stále není z Dominikánské republiky doma: Z exotiky poslala pozdrav v plavkách

Natálie se snaží dostat zpět domů. Foto: instagram N.Kotkové

Když si balila na dovolenou do Dominikánské republiky, určitě ji nenapadlo, že bude na ostrově tak dlouho. Natálie Kotková (26) odjela do Karibiku surfovat. To jí však příliš nevychází a místo na vlnách poznává na ostrově, který je nyní uzavřený, sama sebe.

„Jela jsem sem kvůli vlnám, protože minulý rok to tu byl surfařský sen. Tento rok to tu surfování nepřeje a za 2 týdny jsem ve vlnách byla jednou, jsou giga, mega velký a dvakrát v pěně,“ svěřila se Natálie, která nejdříve plánovala, že se vrátí prvním letem domů. To pak ale přehodnotila a zůstala zatím na ostrově.

„Neodletěla jsem mým prvním letem, protože bychom se nestihli vrátit do Evropy včas. Asi. Nikdo neví a riskovat uvíznutí někde v Americe/Kanadě není nejlepší. Dominikána je teď bezpečnější, jistější, jsme tu spolu, s dalšími Čechy a Slováky a kamarády místňáky a domů se prostě někdy dostaneme,“ svěřila se Natálie s tím, že má od ambasády informace, že by tento týden mělo z místa letět letadlo.

„Letos to tu je tedy nakonec úplně o něčem jiném a čerpám z veškerých zkušeností, situací to nejlepší, jak jen to jde, a od nových lidí pozitivní energii a poznání věcí okolo a mě samotné, a až se vrátím, tak budu silnější,“ dodala modelka. ■