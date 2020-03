Madonna se rozhodla fanoušky na své prohlášení o koronaviru nalákat nahotou ve vaně

Madonna Profimedia.cz

Na svůj instagramový účet umístila královna popu Madonna (61) video a fotky z vany, kterou si naplnila květinami, které zakrývaly to, co nemá být vidět, a rozpovídala se o tom, jaká hrozba pro nás COVID-19 je.

„Takhle to je s COVID-19. Nezáleží mu na tom, jak jste bohatí, jak jste slavní, vtipní, chytří, kde žijete, jak jste staří anebo jaké skvělé příběhy umíte vyprávět. Zároveň však skvěle smazává rozdíly v naší společnosti a to, co je na něm tak děsivé, je zároveň skvělé,“ říká ve vaně zpěvačka a vysvětluje dál.

„Je hrozné, že nás všechny staví na stejnou rovinu, ale to je zároveň to úžasné, že jsme si všichni najednou rovni v mnoha směrech. Jak jsem říkala každý koncert na konci písně Human Nature, všichni jsme na stejné lodi, a ta když se začne potápět, jdeme ke dnu všichni společně.“

U příspěvku samozřejmě nezapomněla svým fanouškům skrze hashtagy popřát, aby zůstali v bezpečí a setrvali v karanténě. ■