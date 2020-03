Je mi dobře! vzkázala Olga Kurylenko a zrekapitulovala průběh nemoci

Olga Kurylenko Profimedia.cz

„Šťastný Den matek! P.S. Kompletně jsem se zotavila,“ napsala herečka fanouškům

Kurylenko také popsala příznaky, které na sobě pozorovala.

„Týden jsem se cítila zle a byla jsem většinou v posteli, spala jsem, měla jsem vysokou teplotu a silnou bolest hlavy. Druhý týden horečka zmizela, ale objevil se lehký kašel a únava. Koncem druhého týdne už jsem se cítila dobře. Kašel téměř ustoupil. Pořád kašlu po ránu, ale přes den to úplně zmizí! Je mi dobře!“ napsala herečka.

O svém stavu psala už v průběhu týdne, kdy zodpovídala nejčastější dotazy, které jí lidé posílali, a to proč není v nemocnici, kde ji testovali, jak testování probíhalo a kde se nakazila.

„Nemocnice jsou plné a berou pouze pacienty ohrožené na životě, pokud jsem tomu rozuměla správně. Řekli mi, že když se mi udělá hůř, ať zavolám ambulanci,“ odpovídala herečka.

Do nemocnice jela na testování, odvezla ji záchranka poté, co lékaře kvůli vysoké horečce zavolala. Vzorek k testu lékaři odebrali stěrem z krku. Kde k nákaze přišla, herečka neví. „Je nemožné to určit. Mohlo to být kdekoli,“ dodala. ■