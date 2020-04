Jak se rozumně zásobit při karanténě

Omezení pohybu mimo domov ve formě karantény je pro všechny z nás nová zkušenost. V této době je důležité promyslet si, jak se rozumně zásobit, abyste omezili kontakt s větším počtem lidí, které na nákupech potkáte a zároveň neplýtvali jídlem.

Kupujte zdravé trvanlivé potraviny

V době karantény vám skvěle poslouží trvanlivé potraviny a můžete je použít pro přípravu nutričně vyváženého jídla. Navíc nehrozí, že se vám rychle zkazí. Každodenní vaření především pro rodinu není lehký úkol, je proto dobré se před nákupem zamyslet, co vše budete potřebovat. Základ nákupu by měly tvořit, vedle klasických brambor, těstovin a rýže, potraviny typu čočka, fazole, hrách, špalda, bulgur, či cizrna. „Luštěniny jsou významným zdrojem rostlinných bílkovin a zároveň cenným zdrojem rozpustné vlákniny, která představuje potravu pro střevní mikroflóru,“ říká nutriční specialistka Mgr. Kateřina Šimková ze Zdravého stravování. Luštěniny jsou pro naši energii a imunitu důležité, neměli bychom proto na ně zapomínat. Při vytváření zásoby nezapomeňte na sterilovanou či mraženou zeleninu, kompoty, mléko či mouky.

Maximálně vše zpracujte

Vaření se u většiny neobejde bez masa, které lze jednoduše nakoupit ve větším množství. Maso před zamražením rozdělte do menších praktických porcí. „Váš jídelníček by měl stále zůstat pestrý a vyvážený. Špatná strava, stres a omezený pohyb nás snadněji nasměřují k tloustnutí a nemocem,“ upozorňuje Kateřina Šimková. Uvažujte také nad zpracováním jídla bez zbytečného odpadu. „V době omezeného nakupování se naučte zužitkovat maximum potravin, jako to dělaly naše babičky. Například při vaření masa se nezbavujte kostí, které skvěle poslouží pro vývar. Poctivý vývar můžete i zamrazit a využít na polévky či rizoto. Koupíte-li čerstvý chemicky neošetřený citrón či pomeranč, odstraňte z něj kůru, usušte a později použijte do dezertů,“ dává tip Šimková.

Nezapomeňte na kvalitní bílkoviny

FOTO: Zdravé stravování s.r.o.

Nechte si navařit a dovézt jídlo až domů

Patříte-li mezi ty, kteří neradi vaří, nebo chtějí změnu, využijte služby donášky jídla až domů. Není nic snadnějšího, než když někdo uvaří za vás. „Připravili jsme nový stravovací program Rodina Plus, který zahrnuje snídani, oběd a večeři, nebo jejich kombinaci. Program je k dostání ve dvou variantách podle počtu členů rodiny. Jsme schopni uvařit jídlo pro celou rodinu a zajistit jeho dodání až domů. Pokrmy jsou šokově zchlazeny a hermeticky uzavřeny v krabičkách, stačí je pouze ohřát,“ říká Kateřina Šimková. Pokud jste vegetarián, sportovec či senior a vaše požadavky na jídelníček jsou specifické, mohou vás zaujmout i jiné stravovací programy Zdravého stravování, kdy vám vybrané čerstvé jídlo bude pravidelně každý pracovní den dovezeno až domů.