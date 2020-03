Bývalá mluvčí Novy žije na Srí Lance, která je teď odříznutá do světa. Foto: archiv J. Arletové

Provoz se ani nestačil rozběhnout, když přišla celosvětová pandemie, která se samozřejmě dotkla i ostrova v Indickém oceánu. Srí Lanka zavřela hranice, zrušila i dubnové parlamentní volby a v některých oblastech je omezen volný pohyb obyvatel.

To nám potvrdila i Johana. "Máme zákaz vycházení. Je štěstí, že máme velký pozemek. Ubytovali jsme i několik Čechů, ať karanténu přečkají u nás," napsala nám.

Zhoršuje se i zásobování. "V obchodech není zelenina, dochází sůl a mléko. Jinak je to zatím v pořádku," svěřila. "Já vymyslela šití roušek pro vesnici a měla jsem za bránou asi 60 lidí. S tou jejich horkou krví to bylo trochu složitější, ale dala jsem to. Jen si říkám, že když nesmíme ven, tak co budou jíst ti psi na ulicích," dodala. ■