Moderátor Petr Vágner měl z pekla štěstí: Podařilo se mu dostat domů z Floridy

Petr Vágner odletěl z USA domů. Foto: archiv P. Vágnera

Moderátor Petr Vágner (42), který uvízl na americké Floridě, měl z pekla štěstí. "I když to pro mě vypadalo s návratem domů za rodinou každou hodinu všemožně, nakonec jsem to risknul a podařilo se," svěřil Super.cz.

Vágner měl totiž štěstí v neštěstí. "Na rozdíl od většiny Čechů v zahraničí mi původní let z USA nebyl úplně zrušen, ale pouze končil v Mnichově. A právě Německo je slepá ulička, teda pokud tam není čas od času vypraven autobus pro Čechy," vyprávěl.

"Já to štěstí neměl, takže jsem po cestě improvizoval. Musím poděkovat Marku Švecovi, který vymyslel a zrealizoval cestu z Mnichova do Paříže a hned zase do ČR. Jinak bych podle původního plánu musel dva dny bydlet někde na letišti v Německu," doplnil.

Má i varování pro jiné cestovatele, kteří se snaží dostat domů. "Ona má totiž spousta cestovních kanceláří na svých stránkách lety až do ČR, ten si koupíte, ale neletíte. Dokonce piloti jedné letecké společnosti to udělali tak, že jeli na hranice taxíkem nebo Uberem - přešli pěšky přes čáru s kufry - a pak se nechali vzít autem na letiště, nebo domů," prozradil.

"Ale nestěžuji si, věděl jsem, že to bude těžké, takže buď to vyjde, nebo se vrátím zpět do Států. Jsem zvyklý makat, takže bych se o sebe postaral. Všem ostatním Čechům, kteří jsou v zahraničí, držím palce a fandím jim, ať to zvládnou. Když budu moci, pokusím se taky pomoci. Teď už se těším na svoji rodinu," uzavřel. ■