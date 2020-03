Tereza Kerndlová se pochlubila fotkou v plavkách z archivu. Ve Španělsku už platí zákaz chození na pláž

Tereza Kerndlová už ve Španělsku k moři nesmí. Foto: instagram T. Kerndlové

Opatření španělské vlády kvůli epidemii koronaviru už dosáhly i do letoviska Marbella, kde si zpěvačka prodloužila pobyt s tím, že to tam bude příjemnější než v Česku. Ve Španělsku je 20 tisíc nakažených a přes tisícovka mrtvých.

"Zdravím vás všechny z Marbelly, tak tady už taky nikam nemůžete. Takže pár dalších fotek z pláže, když se na ni ještě mohlo," postovala aspoň snímky z archivu.

"Co mi vážně chybí, že nemůžu chodit denně s mým mužem těch 8 km podél moře! Máme velkou zahradu, tak to zítra zkusíme tady, pořád dokolečka! Buďte rádi, že můžete u vás chodit ven ve dvou. Tady smí chodit ven vždy jen jeden z rodiny," popsala aktuální situaci Tereza.

Zpěvačka už svůj názor zůstat ve Španělsku přehodnotila a chce se vrátit domů. "Tak jsem našla let do Prahy přes Amsterdam na 4. dubna, no uvidíme, jestli to klapne, nebo budu hledat jinej... Každý chce být v této situaci už ve své rodné zemi, takže myslím na všechny, co se o to pokouší. Věřím, že se domů dostaneme!" uzavřela. ■