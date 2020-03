Jan Antonín Duchoslav pomáhá na stavbě. Michaela Feuereislová

"Kamarádi na jedné střední škole v Praze předělávají učebny, protože když se neučí, tak je na to prostor. Tak mi řekli, ať jim jdu trošku vypomoct. I přes blbý kecy, můžeme i my, herci, něco dělat. A dokonce něco děláme," svěřil na videu.

"Mnoho z mých kolegyň šije roušky, mnoho mých kolegů pomáhá starým lidem. A já třeba pomáhám tady dát do kupy školu, aby až se život vrátí do normálních kolejí, a doufám, že to bude brzy, to tady měli žáci této střední školy zase o něco lepší," dodal Duchoslav, který má necelé dva roky po operaci srdce. ■