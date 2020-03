Strach z šíření nákazy ho oddělil od rodiny: Manžel hvězdy Ledového království je v karanténě mimo domov

Kristen Bell s manželem Daxem Shepardem Profimedia.cz

Herečka Kristen Bell je na sociálních sítích velmi sdílná, a to i co se týče její rodiny a soukromí. Ve čtvrtek se svěřila sledujícím, že se její manžel, herec Dax Shepard, začátkem týdne vrátil z cest, ale pro jistotu je od rodiny izolovaný.

„Na pár dní zůstává v prázdném bytě našich známých, abychom se ujistili, že nemá žádné příznaky,“ napsala v již smazaném příspěvku na Instagramu.

Herečce i dcerám Lincoln (6) a Deltě (4) Shepard chybí, a tak se pokusily smutek vytančit. Kristen, která propůjčila v originálním znění hlas postavě Anny v oblíbené pohádce Ledové království, se mezitím snaží šířit osvětu ohledně koronaviru mezi své sledující. Pravidelně sdílí nejnovější informace a s manželem se zapojili i do charitativní činnosti.

V loňském roce herečka poprvé promluvila o depresích, kterými trpěla od 18 let. S těmi se paradoxně vypořádala, když její manžel sváděl boj se závislostí na alkoholu. Sama Bell abstinovala 10 let a kvůli duševnímu zdraví a rodině se snaží žít co nejzdravěji. ■