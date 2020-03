Zpěvačka, kterou zdrogovali, znásilnili a drželi v zajetí, se opět ozvala fanouškům. Rozhovory ale zatím dávat nezvládá

Duffy Profimedia.cz

Velšská zpěvačka Duffy (35) o sobě v únoru dala po letech vědět. Na Instagramu se svěřila fanouškům s důvodem, proč na několik let úplně zmizela ze scény. V šokujícím postu odhalila, že ji zdrogovali, znásilnili a drželi v zajetí. Vyvázla sice živá, ale s traumatizujícím zážitkem se těžko srovnává. Ačkoliv tehdy přislíbila, že poskytne rozsáhlejší rozhovor, nyní dala jasně najevo, že na takovou věc ještě není připravená. Sdělila to dýdžejce Jo Whiley z britské stanice Radio 2.

„Možná jsi četla, co jsem před několika týdny napsala. Trochu mě to osvobodilo a chtěla jsem pokračovat rozhovorem, ale je to těžší, než jsem si myslela. Budu raději pokračovat v psaní.“

Sdělení rovněž zveřejnila na svém instagramovém účtu a dotyčné poslala píseň s názvem Something Beautiful, kterou může hrát v rádiu. „Neplánuji ji vydat, jen jsem myslela, že pošlu něco hezkého lidem, co sedí doma v karanténě,“ doplnila.

Duffy vydala své debutové album Rockferry v roce 2008 a hned první singl Mercy se stal hitem. Následovaly písně Stepping Stone a Warwick Avenue. V roce 2010 vydala své druhé album Endlessly a o rok později se stáhla do ústraní. ■