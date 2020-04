Peštové se zamlouvalo, že se v kampani objevovaly různé tipy modelek. Foto: Elite Model Look/Victoria's Secret

Z této zakázky měla životní partnerka Pavola Habery (58) upřímnou radost. „Když mi zavolala agentka z New Yorku s nabídkou focení pro Victoria’s Secret, neváhala jsem ani minutu, hned jsem na ni kývla. Je to moje srdcová záležitost. Spolupráce s touto značkou byla vždy radostí na profesionální úrovni,“ svěřila se exkluzivně Daniela Super.cz.

K zakázce snů ale málem nedošlo. „Původně se mělo fotit již před měsícem, ale produkce se posunula a tak hrozilo, že o focení přijdu, jelikož jsem měla potvrzenou již jinou práci v Evropě. Nakonec to ale všechno klaplo, doslova jsem odletěla z jedné práce na druhou,“ usmívá se Peštová.

Na focení se Peštová potkala se svou kamarádkou Helenou Christensen, se kterou obě patří do zlaté éry topmodelek devadesátých let. Také se potkala s plus size modelkou Candice Huffine, či Solange van Doorn. „Plně podporuji strategii ’inclusivity’, kdy byly do focení zapojeny i plus sice modelky. A taky mě potěšilo, že zapojili i naši starou gardu modelek.

Daniela Peštová spolupracovala s VS v období mezi lety 1997 a 2001, kdy její kariéra nabývala na obrátkách. Kromě ní pro značku pracovali další hvězdné krásky. „Bylo to trochu zvláštní potkat na focení z původního týmu modelek jen Helenu, se kterou ovšem bylo fajn se opět vidět. Je to pro mě pocta, že si do nové kampaně vybrali právě mě,“ říká s hrdostí Daniela Peštová. ■