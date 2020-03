Xindl X - Roušky Video: Xindl X

Zpěvákův počin rozdělil fanoušky. Zatímco jedni ho chválí za trefný text, další se do něj ostře naváží.

„Trapný a ubohý,“ zněl jeden z mnoha komentářů na Instagramu. „Jste trapný s tímhle. Měl byste spíše podpořit lidi v první linii, jak se říká, a ne tohle. Nikdo na pandemii nebyl připravený. Koukněte na Asii, zbytek Evropy i USA. Všude problémy. Až to skončí, běžte podpořit tu sebranku na demonstrace,“ přisadil si další. „Jak jste tlustej, tak jste blbej,“ nebral si servítky další komentující.

Xindl X kritiku vnímal a svým oponentům na Facebooku se snažil své postoje vysvětlit.

„Po zveřejnění písně Roušky jsem bombardován dotazy, co že podle mě náš premiér dělá tak špatně. A proč do něj rýpu, když teď by se mělo hlavně táhnout za jeden provaz. Ano, souhlasím s tím, že by se mělo táhnout za jeden provaz, a to by měl dělat i premiér, což se bohužel během krize neděje a já to vnímám jako hazard s lidskými životy,“ napsal Xindl X, který fanoušky odkázal na text Miroslavy Němcové z ODS, s nímž se ztotožňuje.

Po zveřejnění písně ROUŠKY jsem bombardován dotazy, co že podle mě náš premiér dělá tak špatně. A proč do něj rýpu, když... Zveřejnil(a) Xindl X dne Čtvrtek 19. března 2020

Xindl X odkázal fanoušky na text Miroslavy Němcové.

Tím ale přilil olej do ohně. „Rozhodně nerozporuji opatření, která se teď dějí, ale zároveň považuji za podstatné upozornit i na tyto věci, které zde shrnula Miroslava Němcová. Byť nejsem voličem ODS, přijde mi to velmi přesně shrnuté, proto si zde dovolím sdílet. A poprosil bych (nejen) všechny ty, co pana premiéra obhajují a vychvalují, aby si to přečetli. Třeba někteří z nich dostanou nový pohled na to, koho a co obhajují. A pokud ne, alespoň pochopí, proč jsem onu píseň napsal. Děkuji a přeji všem pevné zdraví, nehledě na politické přesvědčení,“ uzavřel Xindl X, kterému teď určitě začnou chodit další nevybíravé zprávy. ■