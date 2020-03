Evangeline Lilly Profimedia.cz

Na její post pochopitelně reagovala řada rozezlených fanoušků, kteří kvůli ochraně veřejného zdraví raději zůstávají doma: „Někteří lidé upřednostňují zdraví před svobodou. Jiní lidé dávají přednost svobodě před vlastním zdravím. Každý si zvolí po svém,“ odpovědla jim v komentářích Lilly.

Dala tak jasně najevo, čeho si cení víc ona a jaký zaujímá postoj k celé situaci. Neváhala se také svěřit, že žije s otcem, který má leukémii ve čtvrtém stádiu. O to nepochopitelnější je její přístup. A o to víc také pobouřila sledující.

„Vždycky jsem byl tvým fanouškem, ale promiň, teď jsi tak sobecká a nezodpovědná vůči ostatním,“ vyjádřil se jeden z nich. „Tvoje ignorantství přesahuje všechny meze. Přenašečem můžeš být i bez příznaků, víš,“ rozohnila se další sledující.

Herečka si však nepochopitelně stála za svým. „To, co se tu děje, se na můj vkus až moc podobá stannému právu. A to všechno kvůli infekční chřipce. Je to znepokojivé. Měli bychom být ostražití a laskaví. Bdělí a laskaví. Pozorně sledujte naše vůdce a ujistěte se, že tento okamžik nezneužívají, aby nás okradli o naši svobodu a získali víc moci,“ obohatila sekci komentářů o vlastní konspirační teorii.

Zašla však ještě dál a podělila se o teorii, že by koronavirus, vzhledem k blížícím se volbám, mohla mít na svědomí sama vláda. Dále apelovala, aby lidé nepropadali panice a věnovali pozornost faktům, což je trochu paradox vzhledem k tomu, že sama herečka veškerá dostupná fakta ohledně světové pandemie koronaviru úspěšně ignoruje. ■