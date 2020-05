Diana Kobzanová se ozvala z Floridy. Jak zvládá opatření proti koronaviru?

Diana Kobzanová Foto: archiv B. Rajské

Diana Kobzanová (38) i s rodinou žije od začátku roku na Floridě. A i tam panují velká opatření kvůli koronaviru. Diana prozradila, jak to v USA nyní vypadá. Do Česka se moderátorka s partnerem, hokejistou Michaelem Frolíkem a jejich dvěma dětmi, nechystá.

"S dětmi žijeme od půlky ledna doma na Floridě. Od té doby jsme byli za taťkou v Buffalu na návštěvě a určitě by mě nikdy nenapadlo, že letos bude hokejová sezóna přerušena," prozradila Kobzanová.

Jak to nyní na Floridě vypadá? "Všechny školy, školky, kroužky, pláže, parky, hřiště, restaurace a bary jsou zavřeny. Objednat nebo koupit v obchodě dezinfekci, čistidla nebo roušky, je skoro nemožné. Já měla kliku a zvládla jsem sehnat patnáct respirátorů, které používáme, když musíme vyrazit mezi lidi. Čas trávíme doma na zahradě, ale máme obrovskou výhodu, že je teplo a krásně, takže se držíme bez depky," prozrazuje.

"Do Česka se nechystáme. Bylo by to těžké se tam dostat a pro děti je to tady lepší," dodala moderátorka. ■