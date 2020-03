Petr Vágner uvízl ve Státech: Z Floridy teď moderátor poslal vzkaz a promluvil o nedostatku roušek

Petr Vágner je na Floridě. Foto: archiv P.Vágnera

Do Spojených států odletěl těsně před tím, než začal platit zákaz přicestovat do USA ze zemí schengenského prostoru. Moderátor Top Staru Petr Vágner (42) nyní pobývá na Floridě, odkud řeší, jak se vrátí zpět za svou rodinou.

„Někdy před rokem jsem dostal nabídku z Ameriky na spolupráci na několika sportovních a golfových projektech. Termín odletu do Spojených států jsem několikrát posouval na nejzazší možný termín, až jsem nakonec musel odletět. To bylo v době, kdy situace kolem koronaviru nebyla tak vážná a vůbec to nenasvědčovalo tomu, že to bude takhle strašné,“ svěřil se nám moderátor, který aktuálně pobývá na Floridě.

Odtud se spojil s televizí a točí pro ně reportáže. „Nakonec jsem se spojil se zpravodajstvím televize Prima a točím tady příspěvky a reportáže do Velkých zpráv o tom, jak začíná být situace kolem koronaviru vážná i tady na Floridě. Dost mě překvapuje, že lidé jsou až neuvěřitelně klidní, nikdo si tady tu apokalypsu, jaká teď panuje v Evropě, nedokáže ani připustit,“ svěřil se Vágner s tím, že na místě je stejný nedostatek ochranných pomůcek jako u nás. A takovou roušku tam prostě nekoupíte.

„Třeba dezinfekční gely, líh, gumové rukavice, čistící ubrousky - nic takového tady už přes týden neseženete. A roušky? To samé! Navíc tady ani teď v roušce nikoho nikde nepotkáte. Lidé běžně chodí po ulici, na plážích, běhá se, sportuje. Procestoval jsem skoro celou Floridu a všude je to stejné. Snad jenom časová omezení v obchodech, restauracích a barech se změnila a zpřísnila. Lidé ale stejně uvnitř sedí, občas si jídlo někdo vezme s sebou domů,“ prozradil moderátor, který doufá, že se zvládne vrátit domů.

„Říkal jsem si, že tady ještě zůstanu, když je situace kolem návratu do České republiky, tak komplikovaná. Každopádně myslím, že bych měl být s rodinou, takže se budu snažit vrátit zpátky,“ dodal Vágner. ■