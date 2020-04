Druhý porod a nebude u toho mít muže! Ornella Koktová bude kvůli koronaviru rodit bez manžela Pepy

Ornella Koktová Michaela Feuereislová

"Už teď je to strašný. Šli jsme s Pepou na kontrolu a už tam manžela nepustili," řekla Super.cz Ornella před pár dny, kdy se ještě modlila, aby nepřišel zákaz otců u porodů. "Ještě snad by mohl být u porodu, pokud by neměl teplotu. Ale moc doufám, že se to nezmění a nepřijde nařízení, že tam za mnou nikdo nebude moct přijít, a budu na to sama," měla strach Ornella.

A oprávněně. Je to pro ni teď velmi těžké. "Budu to muset zvládnout, ale neumím si to vůbec představit. Nenapadlo mě ani na chvíli, že u toho Pepa nebude," smutní Koktová.

"Absolutně to respektuju a z hlediska zdraví to chápu. Důvod, proč to chápu, je i to, že jsou lidé lhostejní a zlí. Neříkám, že všichni, ale lidi, kteří přijeli z Itálie, a věděli, že to (koronavirus) mají, že je jim špatně, že mají příznaky, šli i tak do obchodních center nakupovat a ještě se chlubili, že byli na horách. Takže někdo může být lhostejný, nebude se cítit dobře, nebude třeba ani vědět, jestli ten virus má, nebo má jen chřipku, půjde tam za někým na návštěvu nebo k porodu a ohrozí tím chod celé porodnice," vysvětluje.

"Nejsem žádná fňukna, která by se z toho hroutila, byť jsem se opravdu těšila a je to můj poslední porod, poslední dítě. Nikdy nechci říkat nikdy, ale je to můj osobní pocit. Takže vlastně žiju v tom, že nikdy v životě nebudu v té situaci, kdy budu mít manžela u sebe a prožijeme si to. Čas nikdo nevrátí, ničím si to nemůžu nahradit, ale i přesto si myslím, že není čas na fňukání. Ženy jsou tady od toho a měly by být silné. Sakra já tady v sobě vytvářím nový život po dobu devíti měsíců a tohle nezvládneme?! To je kravina," dodala. ■