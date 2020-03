Zpěvačka Míša Nosková chystá koncert pro seniory: Písničky na přání jim zazpívá přes internet

Michaela Nosková pořádá online koncert pro seniory. Michaela Feuereislová

"Po telefonátu s paní ředitelkou organizace sdružující domovy s péčí o seniory vím, že senioři trpí na jednu stranu obrovským strachem z koronaviru a jeho následků a na druhou stranu naprostým odloučením od svých blízkých. Vymysleli jsme pro ně tedy alespoň to nejmenší. V sobotu večer proběhne online benefiční koncert, který se bude přenášet v domovech seniorů po celé ČR. Bude pro ně, pro jejich radost, s písničkami na přání, které mi teď postupně z domovů posílají," sdělila.

"Plánovali původně trošku jiný online koncept a zapojilo se do něj spousta mých kolegů a divadel z celé ČR za což neskutečně děkuji. Všichni chtěli být součástí podpory naší kultury, podpory lidí odtržených od svých blízkých, podpory každého z nás uměním, které nás spojuje. To ale bylo před rozšířenou karanténou ČR a tudíž bylo potřeba celý nápad posunout do doby, kdy to situace dovolí. Věřím, že k našemu plánu dojde v budoucnosti," dodala.

"V sobotu tedy zatím zazní písničky na přání a pro radost v mém podání. Věnujte tomu čas, sledujte tento online přenos a podpořte tak ty nejpotřebnější. V sobotu večer uděláme dobrou věc a krom nálady můžeme přispět i na zdravotní pomůcky a péči právě o ně. V současné době jednou na 1 000 000 % nejen zdravotníci, policie, hasiči a další složky podílející se na základním fungování státu, ale také právě pečovatelé v těchto domovech. Nemají zdravotní potřeby a dostatek personálu, aby ochránili tu nejrizikovější skupinu," uzavřela.

Celý on-line koncert můžete sledovat v sobotu od 19:00 na Instagramu zpěvačky Michaely Noskové nebo na YouTube či stránkách www.art-gang.com. ■