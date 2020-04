Roušku během tříhodinového vysílání nesmí sundat. Partyšová si prý ale aspoň nemusí malovat rty

S kolegyní Veronikou Petruchovou. Roušky už během přenosu vůbec nesundávají. Foto: Instagram G. Partyšové

Kromě toho, že musí Gábina ráno velmi brzy vstávat, po práci se věnovat synovi a pomáhat mu s domácím učivem, tak musí moderovat v roušce. „Tříhodinový televizní přenos v rouškách je docela náročný, ale protože nám do ranního vysílání chodí i hosté, tak je prevence na místě,“ říká Gabriela a dále dodává: „Témata nejsou vesla a někdy tančíme na tenkém ledě, abychom neřekli něco, co by mohlo ublížit nebo být překrouceno.“

Jedno pozitivum na nošení roušek ale Gábina spatřuje. „Má to i své výhody. Nemusím nosit rtěnku a obávat se, že se mi otiskne na zubech. Kolegu Pavla bolí z gumiček za ušima, ale on je v televizi tak dlouho, že ho taková věc nemůže rozhodit. Je to profík,“ usmívá se Gábina.

Kvůli ranní novácké show je v jednom kole a začíná se na ní podepisovat únava. „Naše práce není jen tříhodinový ranní přenos a vstávání ve čtyři ráno, ale i přes den obvolávání hostů a vymýšlení témat s naším týmem.“

Potřebnou energii nachází Partyšová u své rodiny a v přírodě. „Abych vydržela tohle pracovní tempo, musím přes den cvičit a chodit do přírody. Naštěstí bydlím na periferii a za domem mám les. Hraju se synem ping pong a trávíme celé odpoledne venku,“ popisuje svůj recept Gabriela Partyšová. ■