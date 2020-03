V Itálii je skoro 50 tisíc nakažených: Krásná blondýnka z Primy natočila, jak tráví čas v karanténě v uzavřeném Římě

Jak tráví karanténu v Itálii bývalá reportérka Primy? Podívejte se na vtipné video.

Řím je nyní, stejně jako celá Itálie, kde je v rámci Evropy nejhorší situace v rámci epidemie koronaviru, v karanténě. Je tam evidováno přes 47 tisíc nakažených a více než 4 tisíce lidí zemřelo.

"Mezi mými blízkými je zatím vše ok. Jedině, že musíme být doma a občas už člověk neví, co dělat," prozradila Pavlína na dotaz Super.cz, jak se jí daří.

"Jak říkají Italové, naši předkové bojovali ve válce, po nás se chce jen to, abychom zůstali doma. A to mají pravdu. Dá se to vydržet," dodala.

"Řím je teď jak město duchů. Nikde nikdo, všude klid. Lidé to dodržují, je vidět, že mají strach. Rouška, myslím, není státem nařízená, ale i tak ji všichni mají. I když jdou jen do toho supermarketu. Jinam už chodit nemůžeme," upřesnila.

To, jak se snaží zabavit během karantény, Pavlína natočila na svůj instagramový účet. Samozřejmě s pořádnou dávkou nadsázky. Snad vás její video také pobaví. A potěšit vás tam mohou i jiné její příspěvky, například modelingové snímky nebo fotky v plavkách. ■