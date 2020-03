Mladší bratr Paris Hilton se stal otcem: Tohle je další pokračovatelka slavného rodu

Barron a Tessa Hiltonovi mají holčičku. Profimedia.cz

Tu už okomentovaly i obě slavné tety, jak Nicky, jež je sama už dvojnásobnou matkou, tak Paris. Zatímco první se omezila na emotikony, druhá napsala, že je „nadšená, šťastná a pyšná“, že může přivítat dalšího člena rodiny.

Že jsou v očekávání, oznámili Barron a Tessa loni na podzim. „Nemůžu ani vyjádřit, kolik lásky a uznání mám pro tohoto muže. A pomyšlení, že jsme spolu vytvořili krásný malý zázrak, je jednoduše úžasné,“ uvedla Tessa.

Ta má německé kořeny, ale narodila se v New Yorku do rodiny umělců. Jejím otcem je fotograf Franz, hrabě z Walderdorffu, matkou rovněž umělkyně Anna-Sabrina Brühwiler. Tessa v minulosti působila v produkčních týmech na týdnech módy v New Yorku i Paříži, pracovala u filmu i v hudební branži. Také vydala soubor krátkých povídek a sérii dětských knih.

S manželem se seznámili v roce 2016 na ostrově Svatý Bartoloměj, kde měli o dvě léta později i svatbu. ■