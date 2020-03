Ben Affleck vyvedl novou partnerku: Vedle sexy Bond girl slavný herec jenom kvete

Ben Affleck a Ana de Armas jenom září štěstím. Profimedia.cz

Ben Affleck (47) a Ana de Armas (31) tvoří nový hvězdný pár. Zamilovaná dvojice nedávno vyrazila společně na Kubu a posléze do Kostariky, kde je vyfotili při romantické procházce po pláži . O něco menší romantiku si užili v LA, kde bok po boku vyrazili pro kávu. I město andělů je v karanténě a řada hollywoodských hvězd tak zůstává doma v izolaci. I v karanténě je však potřeba doplnit kofein.

Hvězdný pár vyfotili, jak se usmívají od ucha k uchu, herečka s sebou dokonce vzala i svého psíka Elvise. Ben a Ana odjeli na dovolenou poté, co dotočili společný snímek Deep Water. A nutno podotknout, že herec dlouho nevypadal takhle spokojeně.

Je to necelé dva roky, co musel Affleck znovu do léčebny, léta bojuje se závislostí na alkoholu. Problémy s pitím vedly také ke krachu jeho manželství s herečkou Jennifer Garner, s níž má tři děti. Rozešli se v roce 2015, rozvod dovršili o tři roky později. ■