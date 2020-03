Expřítel slovenské zpěvačky nastoupí před porotu SuperStar: Z tohoto sympaťáka má husinu i Monika Bagárová

Textař Matěj Vávra by se chtěl stát zpěvákem.

Sympatický Matěj Vávra dorazil na casting slovenský, přestože je původem z Čech. Už delší dobu žije v Bratislavě a ke Slovensku ho v minulosti hodně pojilo. Tvořil pár se slovenskou popovou zpěvačkou Celeste Buckigham (24), která se v roce 2011 probojovala až do finále SuperStar. S Matějem chodila dva roky a byla to láska jako trám. V roce 2016 se ale jejich cesty rozešly a vztah ukončili. Naštěstí nebyl jejich rozchod nijak bouřlivý a Celeste později na svých sociálních napsala dojemný vzkaz: „Bohužel, po dvou krásných letech spolu jsme se vybrali každý jiným směrem. Matěji, děkuji ti za všechno, a přeji ti jen to nejkrásnější a nejlepší v životě. Děkuji za tvou lásku.“

Co se týká zpěvu, Matěj zatím žádný profesionál není, ale v hudbě se cítí jako ryba ve vodě. Živí se jako textař a pár písní napsal například pro Adama Mišíka (22). Nyní chce Matěj rozjet vlastní pěveckou dráhu, aby mohl konečně psát texty i sám sobě. Před porotu nastoupí s hitem Human od Rag'n'Bone Mana. Na první pohled zaujme svým sympatickým vzhledem, ale po chvíli překvapí i hlasem a porotcům běhá mráz po těle.

Podívejte se v ukázce. ■