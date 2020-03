Čtyřicítka se blíží, ale na Gisele Bündchen to není vidět: Takhle jí to seklo v puntíkatých bikinách

Modelka čerpala energii, a to ještě nevěděla, že za pár dní bude muset zůstat doma kvůli pandemii koronaviru. ■

Gisele s manželem Tomem Bradym, který nedávno přestoupil do jiného týmu amerického fotbalu. Za New England Patriots hrál 20 let. ■

Profimedia.cz