To vás zahřeje u srdce: Dcera Robina Williamse (✝63) během karantény uklízela a našla hotový poklad

„Díky jarnímu úklidu v izolaci jsem našla tyhle staré klenoty,“ napsala na Twitter a připojila snímky z fotokoutku právě s jejím tatínkem. Sledující informovala, že fotky pocházejí z období, kdy jí bylo zhruba 16 nebo 17 let.

Isolation spring deep cleaning is turning up some fun old gems: pic.twitter.com/SyV700aD84 — Zelda Williams (@zeldawilliams) March 18, 2020

Příspěvek chytil za srdce hercovy fanoušky, kteří se okamžitě začali dojímat v komentářích. Zelda na svého otce nezapomíná ani na sociálních sítích, kde pravidelně uctívá jeho památku v podobě dojemných příspěvků. Speciálně pak v období hercových narozenin.

Právě loni, v den, kdy by oslavil 68. narozeniny, se oženil hercův nejmladší syn Cody. „Toto datum pro mě znamenalo v průběhu let mnoho věcí, ale hlavně je to den, kdy se narodil můj táta. A byl také dnem, kdy jsem ho naposledy spatřila,“ sdílela tehdy Zelda na Instagramu.

Zelda také pravidelně připomíná fanouškům, že pokud by chtěli hercovým jménem udělat dobrý skutek, mohou se zapojit do jakékoliv charitativní činnosti. „Především ale zkuste kolem sebe šířit radost a smích, tam někde ve vesmíru se určitě táta chechtá s vámi,“ podělila se před lety o radu, která je aktuální i dnes. ■