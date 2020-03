Herečka Andrea Daňková pomáhá na transfuzním oddělení Herminapress

"Měla jsem roztočený například seriál s Biserem Arichtevem pro Českou televizi a kvůli pandemii padlo jak natáčení, tak třeba zavřeli moje divadlo ABC, kde hraju se Simonou Stašovou (65) a Michalem Dlouhým, nebo divadlo Na Vinohradech," popisovala.

"Nesložila jsem ruce do klína a nešiju v bezpečí domova roušky, i když to je samozřejmě také velmi záslužné, ale pomáhám na vlastní kůži v Ústavu hematologie a krevní transfuze. Byť je to obecně rizikové prostředí - nemocnice jsou a budou prostě koronaviru vystaveny frontálněji. Jen chci poukázat na to, že ne každý herec je nadbytečný, i když přijde o práci. A hlavně chci ukázat vašim čtenářům, že naši čeští lékaři jsou superhrdinové jak z amerického bijáku," napsala Super.cz.

"Napadlo mě, že by lékaře a sestřičky pravděpodobně potěšilo, kdyby si někdo všiml jejich nasazení. Přijali velká a náročná opatření, jak na energii, tak na logistiku a snažíme se, seč můžeme, abychom našim hematoonkologickým pacientům zajistili co největší bezpečí a byli schopni a připraveni bojovat proti koronaviru," uzavřela. ■