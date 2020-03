Izolaci má natrénovanou: Nejslavnější podnikatelka měsíce neopustila dům, aby utajila těhotenství

Kylie Jenner se také dobrovolně zavřela doma. Profimedia.cz

To se jí povedlo. Spekulace se sice šířily, ale Kylie je nikdy nekomentovala a fotku těhotenského bříška sdílela až s oznámením o narození Stormi. „Osmý den. Těhotenství mě na tohle připravilo,“ napsala k nově sdílené fotce. „Berte sociální distanci vážně a jděte do karantény. To dáme,“ vyzvala svých 166 miliónů fanoušků.

Sociální sítě ke stejné výzvě v těchto dnech využívá mnoho slavných. Ze zahraničních například Arnold Schwarzenegger (72), který natočil vtipné video se svými domácími mazlíčky, do dobrovolné karantény se už před víc jak dvěma týdny odebrala i herečka a zpěvačka Yvetta Blanarovičová. (56) ■